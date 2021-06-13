شهود: حريق هائل يلتهم مقر البحث الجنائي في العجيلات

أخبار ليبيا24

أفاد شهود عيان، الأحد، باندلاع حريق في مقر البحث الجنائي في مدينة العجيلات الواقعة على بعد 80 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صور أظهرت حريقًا هائلًا قيل إنه اندلع بمقر البحث الجنائي (مقر الإسناد الأمني سابقا).

وشهدت العجيلات، الخميس-الجمعة، اشتباكات بين عدد من المليشيات المسحلة من مدينتي الزواية والعجيلات، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الداخلية إن وكيل الوزارة لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، السبت، بمديري أمن صرمان، والعجيلات وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة ومدينة العجيلات بصفة خاصة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وذكرت أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن بالمنطقة وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.