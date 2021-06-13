“سبل السلام” تضبط شاحنات لتهريب الوقود والتبغ

أخبار ليبيا 24

كشفت كتيبة “سُبل السلام” في الكفرة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن إحدى الدوريات التابعة للكتيبة تمكنت من ضبط عدد كبير من شاحنات تهريب الوقود إلى تشاد وأخرى لتهريب التبغ إلى مصر.

وأوضحت الكتيبة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك أن الشاحنات تم ضبطها في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد.

وأشارت كتيبة “سبل السلام” إلى أن الكميات المصادرة من التبغ المهرب سيتم إعدامها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الكتيبة أكدت في أكثر من بيان أنها مستمرة في دورياتها بالجنوب الشرقي والغربي، مشددة على أنها ستضرب كل من تسوء له نفسه المساس بأمن وقوت الليبيين.