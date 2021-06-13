دفن جثمان جندي في طبرق بعد أكثر من عام على وفاته في معارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

شُيّع في طبرق اليوم الأحد جثمان أحد جنود القوات المسلحة بعد تسلمه عن طريق الهلال الأحمر، وذلك بعد مرور أكثر من عام على مقتله في معركة طرابلس.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الجندي “أحمد عبدالغفار بوبكر الشاعري” بساحة المركز الطبي بطبرق بحضور ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى أسرة الفقيد.

وقال حسين الصغير عضو اللجنة المكلفة من أولياء أمور المفقودين لـ أخبار ليبيا 24 إن الجندي قتل بتاريخ الثاني من مارس من العام الماضي، في عملية تحرير العاصمة طرابلس التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد الصغير، أن اللجنة استلمت في السابق عدد 14 أسير من طبرق والجبل الأخضر وتم تسليمهم إلى أسرهم، كما استلمت جثمان جندي في الشهر الماضي.

وتابع، “لدينا عدد 6 جثامين في طرابلس ونحن متواصلون مع الهلال الأحمر الليبي وحكماء مصراتة وعميد بلدياتها والجميع متعاون معنا”، مشيرا إلى أن المحامي العام في طرابلس يظهر تعاونا من خلال أخذ التحاليل الوراثية للجثامين.