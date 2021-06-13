بوقعيقيص: لجنة الـ 75 اتفقت جميعها للذهاب نحو مرحلة انتقالية أخرى

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص اليوم الأحد إن لجنة الـ 75 اتفقت جميعها إلى الذهاب نحو مرحلة انتقالية أخرى.

وأوضحت بوقعيقيص لـ”أخبارليبيا24″ أن لجنة الـ 75 كلفت اللجنة القانونية بوضع تصور دستوري لهذه المرحلة، ولقد اتفقت اللجنة القانونية على تأجيل الاستفتاء وإحالته الى السلطة التشريعية المنتخبة الجديدة، وهذا الشأن لم يعد محل جدل.

وأكدت عضو اللجنة القانونية أن اللجنة القانونية حسمت هذا الشأن بالإجماع، بما فيهم عبدالقادر حويلي أحد أعضاء اللجنة القانونية، والانقلاب على الاتفاقات الموثقة لا يمت بصلة إلى علم السياسة ولكنه أسلوب آخر لا يمكن أن نقبل باعتماده في هذا الحوار الذي يتم بإشراف دولي.

وكان عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي قال إن هناك قاعدة دستورية جاهزة متفق عليها من لجنتي النواب والدولة، صوت عليها الأعلى للدولة وتجاهلها مجلس النواب.

وأوضح حويلي في تصريحات اعلاميه تابتعها “أخبارليبيا24” أن التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات مستمر بشأن ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، وننتظر اجتماع أعضاء الحوار المزمع عقده في جنيف أواخر يونيو الجاري.