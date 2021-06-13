بوصير يحتقر من إمكانيات الليبيين

أخبار ليبيا 24

احتقر المحلل السياسي الليبي المقيم في الوليات المتحدة الأمريكية، محمد بويصير، اليوم الأحد، من إمكانيات الشعب الليبي ، مشيرا إلى أن وعيهم لا يؤهلهم إلى بناء دولة ديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال بويصير، في تدوينات منفصلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” أحترم أهلي في ليبيا وأحبهم.. لكن وعيهم لا يؤهلهم لبناء دولة للأسف”.

وتابع بويصير، ” الشعوب المتحضرة للتغيير لا تستعمل العنف، ولكن شروط التغيير أولا أن تكون حرة نزيهة” على حد وصفه.

وفي تدوينة أخرى قال بويصير،”من جديد أتمنى على كل من يحمل جنسية ثانية ألا يوفر شماعة جاهزة للفشل”.