“بطاو” يستقيل من تدريب الخمس

"بطاو" ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي

13 يونيو، 2021 9:14 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

قدم المدرب الوطني حمدي بطاو اليوم الأحد استقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الخمس بشكل مفاجئ .

ولم يفصح “بطاو” عن الأسباب وراء تقديم استقالته من تدريب الفريق .

وسبق “لباطو” وأن أشرف على تدريبات فريق الاتحاد وأشرف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم الذي تركه قبل انطلاق الدوري الممتاز .

ويعد “بطاو” ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة للدوري بعد جلال الدامجه، وطلعت يوسف .

13 يونيو، 2021 9:14 م
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