“بطاو” يستقيل من تدريب الخمس
"بطاو" ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي
أخبار ليبيا 24 – رياضة
قدم المدرب الوطني حمدي بطاو اليوم الأحد استقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الخمس بشكل مفاجئ .
ولم يفصح “بطاو” عن الأسباب وراء تقديم استقالته من تدريب الفريق .
وسبق “لباطو” وأن أشرف على تدريبات فريق الاتحاد وأشرف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم الذي تركه قبل انطلاق الدوري الممتاز .
ويعد “بطاو” ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة للدوري بعد جلال الدامجه، وطلعت يوسف .