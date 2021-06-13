“بطاو” يستقيل من تدريب الخمس "بطاو" ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قدم المدرب الوطني حمدي بطاو اليوم الأحد استقالته من تدريب فريق الكرة بنادي الخمس بشكل مفاجئ .

ولم يفصح “بطاو” عن الأسباب وراء تقديم استقالته من تدريب الفريق .

وسبق “لباطو” وأن أشرف على تدريبات فريق الاتحاد وأشرف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبوسليم الذي تركه قبل انطلاق الدوري الممتاز .

ويعد “بطاو” ثالث مدرب يستقيل في الدوري الليبي خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة للدوري بعد جلال الدامجه، وطلعت يوسف .