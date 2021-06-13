انطلاق الشحنة السادسة من الوقود إلى الجنوب

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد انطلاق الشحنة السادسة من الوقود والغاز متجهة إلى مدن ومناطق الجنوب.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الشحنة انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الشحنة السادسة تحوي مليون و673 ألف لتر بنزين، و318 ألف لتر ديزل، إضافة إلى 100 طن غاز مسال.

وكشفت شركة البريقة لتسويق النفط الأربعاء عن انطلاق الشحنة الخامسة من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الشحنة محملة بحوالي مليون وستمائة وسبعة وستون ألف لتر بنزين ومائتان وثلاثة عشر ألف ديزل وستون طن من الغاز المسال.

ودعت شركة البريقة لتسويق النفط الجميع لتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم وتتبع جميع عمليات التوزيع والبيع خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع بالجنوب من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت الأحد، انطلاق القافلة الرابعة من الوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي لتغطية احتياجات المواطن بالجنوب الليبي.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن القافلة محملة بمليون وثلاثمائة ألف لتر بنزين وتسعون ألف ديزل و4 طن غاز مسال، مشيرة إلى انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأكدت الشركة أن تلك القوافل تأتي في إطار تغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب، بإشراف من المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وناشدت الشركة الجهات المتعاونة معها أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه مناطق الجنوب، مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي منطقة أو جزء في ليبيا بتوفير احتياجات المواطنين بها.