النائب العام يتابع تفاصيل هجوم مليشيا “الفأر” على مقر البحث الجنائي العجيلات هل يستطيع النائب العام إيقاف المسؤولين عن أحداث العجيلات ؟

أخبار ليبيا 24 – أمن

تابع النائب العام “الصديق الصور” آخر المستجدات في مدينة العجيلات التي شهدت قبل أيام اشتباكات مسلحة وأودت بحياة بعض المدنيين، وأحدثت كوارث إنسانية واجتماعية بالمدينة .

وحضر الاجتماع، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد “علي النويصري” ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عقيد “عبدالحكيم صالح”، ومدير أمن العجيلات وعميد بلدية العجيلات، وآمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومحامي العام الزاوية، ورئيس نيابة العجيلات .

وتطرق الاجتماع، إلى آخر المستجدات الأمنية وكيفية توفير مضلة قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة في البلاد وحل المختنقات التي تقف في طريقهم أثناء تأدية عملهم والنظر في القوانين المنصوصة التي تمنح الثقة وتنصف رجال الأمن لتسيير مهامهم الوطنية المكلفين بيها بكافة المدن الليبية دون استثناء .

وتم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض الأوضاع الأمنية داخل مدينة العجيلات جراء الأحداث التي حدث بها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية الأخرى .

وكانت عناصر مليشيا المدعو الإرهابي محمد بحرون الملقب بـ”الفأر” التابعة لمدينة الزاوية، هاجمت، الجمعة، مليشيا محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” والتابعة لمدينة العجيلات.

وكشفت، مصادر إعلامية، أن الاشتباكات التي سبقتها تحشيدات عسكرية بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرة إلى أن صواريخ وطلقات نار عشوائية سقطت على أحياء مدينة العجيلات، ما أدى إلى إغلاق بعض طرق المدينة التي انسحبت منها القوى الأمنية.

المصادر ذكرت أن مليشيا المدعو الفار المقربة من الإخواني خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أحرقت منزل محمد بركة الشهير بـ”الشلفوح” في العجيلات ومنزل أسرته، فيما أكد ناشطون محليون أن مليشيا الفأر سيطرت على وسط المدينة والسوق بالكامل.

من جانبها، كشفت مصادر من العجيلات أن مليشيا الفار ارتكبت عمليات سرقة وحرق وتخريب للمنشآت في شوارع المدينة بعد هروب مليشيات الشلفوح منها.

وبحسب ناشطين، فإن الهجوم تسبب في مقتل شفاء قروز، الطالبة بكلية الاقتصاد، في العجيلات التابعة لجامعة الزاوية، برصاص عشوائي أصابها في منزلها، في حادث أدمى قلوب صديقاتها.

و”الفار” متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك، عينته وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج السابقة رئيسا للبحث الجنائي بمدينة الزاوية.

ويقود “الفار” أكبر مليشيات مدينة الزاوية، ويتهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل انهياره في صبراتة، وهو المطلوب رقم 6 في قضية تحمل قم 131 لعام 2017/ إرهاب، المنظورة لدى النائب العام.

كما يواجه اتهامات بارتكاب العديد من الجرائم الأخرى في المدينة والمدن القريبة، من خلال علاقاته مع شبكة مهربي البشر المطلوبين دوليا؛ عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” من الزاوية، وأحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”، وغيرهما، كما تورط في جرائم ضد الأسرى والمطلوبين، بينها التعذيب والإهانة بحق اللواء طيار عامر الجقم.