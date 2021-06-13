المنقوش والجرندي يؤكدان على أهمية الإعداد للاستحقاقات الثنائية بين ليبيا وتونس

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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ونظيرها التونسي، عثمان الجرندي، على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي مع المنقوش، اليوم الأحد، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقالت الوزارة في بيانها أن الاتصال الهاتفي بين الجرندي والمنقوش يندرج في إطار تنسيق المواقف بين البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما تلك التي ستعرض على أجندة أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بقطر الأسبوع القادم.

وأوضحت الوزارة أن الجرندي جدد للمنقوش التأكيد على دعم تونس للمسار السياسي في ليبيا الشقيقة، معربا عن الارتياح للديناميكية التي تشهدها العلاقات التونسية الليبية في الآونة الأخيرة خاصة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وعودة الحركية التجارية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.