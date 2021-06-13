“القطراني” : لابد من توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية

النائب الأول لرئيس الحكومة يلتقي رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة  والتلفزيون

13 يونيو، 2021 9:01 م
7

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، على سير عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، مشددًا على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة  والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية، ورئيس ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بمقر ديوان النائب الأول لرئيس  مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .

13 يونيو، 2021 9:01 م
7

مقالات ذات صلة

اجتماع تقابلي بين معهد النفط الليبي وإدارة شركة الواحة

13 يونيو، 2021 8:06 م

تغيير مسار طريق في طرابلس بسبب انهيار في خط للصرف صحي

13 يونيو، 2021 7:49 م

الدبيبة يجيب على استفسارات المحالة من النواب بشأن الميزانية الأخيرة

13 يونيو، 2021 7:15 م

استعادة 260 ألف دينار سرقت من مواطن في بنغازي

13 يونيو، 2021 6:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى