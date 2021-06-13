“القطراني” : لابد من توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية النائب الأول لرئيس الحكومة يلتقي رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، على سير عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، مشددًا على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب الكراهية .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الليبية للإذاعة والتلفزيون والمدير التنفيذي لقناة الفضائية الليبية، ورئيس ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد بمقر ديوان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي .