الفرجاني لـ”باشاغا” : متى ستتوقف عن الكذب واستغفال الليبيين إلى متى يستمر "باشاغا وبن عثمان وشكشك" في الضحك على الليبيين واستغفالهم ؟

أخبار ليبيا 24 – خبر

هاجمت سميرة الفرجاني الوزيرة السابقة في حكومة الإنقاذ، وزير داخلية حكومة الوفاق، منتهية الولاية، فتحي باشاغا، وعدد من رموز جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنهم يستغفلون الشعب .

الفرجاني نشرت عبر فيسبوك صورة لباشاغا ومعه العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، متسائلة “إلى متى يستمر هؤلاء في الضحك على الليبيين واستغفالهم “.

وسخرت الفرجاني من تصريحات “باشاغا” السابقة والتي تبرأ فيها من معرفته بابن عثمان وشكشك، قائلة : “قالك مايعرفش من نعمان وهو مصور هو وياه وما عنداش علاقة بخالد شكشك مع إن شكشك ولد حزبه وزيتهم في دقيقهم اخونجية زي بعض .. متي يتوقف باشاغا عن الكذب؟».