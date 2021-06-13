الدبيبة يجيب على استفسارات المحالة من النواب بشأن الميزانية الأخيرة هل ستعتمد ميزانية حكومة الدبيبة خلال جلسة النواب غدًا الإثنين ؟

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م وتعديلاته، بحضور النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، ووزراء المالية والمواصلات والحكم المحلي، الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة للشؤون السياسية والاتصال.

وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بديوان مجلس النواب بطرابلس الإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات المحالة من أعضاء مجلس النواب قبل جلسة المجلس التي ستعقد غدًا الإثنين بمدينة طبرق.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الميزانية أتت بعد سنوات من الانقسام المؤسساتي وأخذت بعين الاعتبار المؤسسات المستحدثة والوظائف المترتبة عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا، لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية .

وأكد الدبيبة على أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه وفق قانون الميزانية العامة للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.