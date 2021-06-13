الدبيبة يبحث مع اقعيم أبرز الملفات الخاصة بعمل الداخلية

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم أبرز الملفات الخاصة بعمل الداخلية أهمها مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية.

واستعرض الدبيبة واقعيم خلال اللقاء في العاصمة طرابلس الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين.

وأشاد رئيس الحكومة على ماقدمه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية من عمل وطني دؤوب في الفترة الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في رفع المعاناة مِن على المواطن الليبي.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على الخطط الأمنية القادمة للوزارة ومدى تعاون واستجابة الشارع العام لعملها.

وقدم اقعيم الشُروحات التي تخص الأعمال الأمنية التي عمل عليها مُنذ توليه زمام الأمور وآلية تعزيزها في كل المدن الليبية.

وتطرق الوكيل بالحديث على كافة احتياجات ومُتطلبات رجال الشرطة وكيفية تقديم التسهيلات لهم من الحكومة للنهوض بمستوي أداءهم لفرض هيبة الدولة وسُلطة القانون.