الدبيبة: ملف الكهرباء من أولوياتنا رغم عدم اعتماد الميزانية

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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، خلال زيارته لديوان المحاسبة خطة الشركة العامة للكهرباء العاجلة ومشاريع الصيانة وتطوير الشبكة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة، عقد الدبيبة اجتماعا موسعا بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة العامة الكهرباء وئام العبدلي وعدد من مدراء الإدارات بالشركة وإدارات المتابعة بديوان المحاسبة.

وأكد الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات دورية خلال الفترة القادمة للمتابعة المستمرة، وأكد رئيس الحكومة بأن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة ورغم عدم اعتماد الميزانية، مشيرا إلى الحكومة تعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من شركة الكهرباء.