استعادة 260 ألف دينار سرقت من مواطن في بنغازي النجدة بنغازي يواجه أعمال السلب وضبط الخارجين على القانون

أخبار ليبيا 24- أمن

كشفت وحدة التحـري والقبض بقسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي عن ملابسات جريمة سرقة مبلغ وقدره 260,000 دينار من منزل أحد المواطنين وتسلم الجاني للعدالة .

وفى إطار عمل قسم النجدة لمواجهة أعمال السلب وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية، وتنفيذاً لتوجهات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم لإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة وبتوجهات مُباشرة من رئيس القسم عقيد جمال العمامي .

وفي ضوء ما رصدته وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغـازي، واستجابة لشكاوي المواطنين ومن ضمن هذه الشكاوي حضور مواطن إلى قسم شرطة النجدة بنغـازي أبلغ عن تعرض منزله للسرقة حيث كان هذا المواطن من التجار المعروفين في مدينة بنغـازي، متضمناً البلاغ تعرض المواطن لسرقة مبلغ وقدره 260,000 دينار من منزله.

على الفور وبتكليف مباشر وحدة التحري والقبض بقسـم شُرطـة النجدة بنغـازي للتحري ولجمع المعلومات حول الواقعة .

حيث أسفرت جهود الوحدة بتحديد الشخص المشبوه وبمتابعة تحركاته حيث تم التحري عنه وعن أقاربه وبمتابعته اتضح بأن أحد أقاربه قائم بصرف الأموال بشكل غير طبيعي، وذلك بشراء مركبات آلية من المبلغ المسروق، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم إعداد كمين محكم وأمكن ضبطه من قبل أعضاء وحدة التحري والقبــض بـقسم النجـدة .

حيث أثناء ضبطه قام بإشهار السلاح محاولاً الرماية على الأعضاء وبفضل الله ومن ثم عزيمة الرجال تم ضبطه وبحوزته السلاح.

وبالاستدلال معه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبالانتقال به للمنزل الخاص بعائلته، وتم إخراج المبلغ من المخزن الموجود بالمنزل وكانت قيمة المبلغ الموجود 126 ألف دينار ليبي و 7000 دولار و 1000 يورو ومجموعة من الذهب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.