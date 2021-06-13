اجتماع تقابلي بين معهد النفط الليبي وإدارة شركة الواحة جمع وحصر كل المعلومات الفنية الخاصة بالآبار والحقول بشركة الواحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي اليوم الأحد اجتماعا تقابليا مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والإدارات الفنية بشركة الواحة، ضمن الزيارة التي أجراها معهد النفط لمقر شركة الواحة رفقة الإدارات والمكاتب الفنية بالمعهد .

في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة بمعهد النفط الليبي نوري الصيد بالدور الذي يلعبه المعهد في تغطية الاحتياجات الفنية لقطاع النفط، باعتباره الذراع الفنية لمؤسسة الوطنية للنفط، وخصوصا في الدراسات المكمنية وباقي الأعمال الفنية.

وقامت الإدارات الفنية التابعة لمعهد النفط بتقديم عرض مفصل للأعمال والمشاريع التي يقدمها المعهد، وعن المعامل والمختبرات والأجهزة التي تم تطويرها مؤخرًا في معهد النفط الليبي .

كما شمل العرض أيضا على شرح تفصيلي لما يقدمه مكتب المعلومات الفنية من أعمال جمع وحصر كل المعلومات الفنية الخاصة بالآبار والحقول بشركة الواحة للنفط .

حيث تم الاتفاق في الاجتماع على إعداد مذكرة تعاون فني مشترك بين المعهد وشركة الواحة والتي تضمنن تغطية كل المجالات الفنية.

ومن جهته، أثني رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي المهندس خالد العاتي على الدور الذي تلعبه شركة الواحة في قطاع النفط في ليبيا باعتبارها من الشركات العريقة والتي لها اسمها وشأنها في المجال النفطي، وأن مثل هذه الاجتماعات دائما ما تهيأ بيئة صالحة للعمل والتعاون المشترك لما فيه فائدة للجميع.