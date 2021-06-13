إنفوغرافيك ا تسرب نفطي في ليبيا يتسبب في ضياع 50 ألف برميل يومياً!!

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمام منتدى ليبيا للاستثمار تحديات قطاع النفط في ليبيا.

أهم التصريحات:

– ليبيا تفقد 50 ألف برميل يوميا بسبب تسرب نفطي في أحد أنابيب الخام.

– أكد أن التسرب في أحد أنابيب النفط الخام بطرابلس دون أن يشير إلى إصلاح الخلل من عدمه.

– ربط تحقيق زيادة إنتاج الخام بتوفر السيولة النقدية لتطوير الحقول مطالبا بمزيد من الأمن.

– المؤسسة تخطط لفتح مكتب في لندن الشهر الجاري بهدف تسهيل ممارسة نشاطها.

– المكتب سيركز على المشروعات الهندسية وسلاسل الإمداد والتدريب.

– المؤسسة أعادت تدشين خطط تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع شركات النفط العالمية.