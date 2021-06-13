إنفوغرافيك ا تسرب نفطي في ليبيا يتسبب في ضياع 50 ألف برميل يومياً!!
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمام منتدى ليبيا للاستثمار تحديات قطاع النفط في ليبيا.
أهم التصريحات:
– ليبيا تفقد 50 ألف برميل يوميا بسبب تسرب نفطي في أحد أنابيب الخام.
– أكد أن التسرب في أحد أنابيب النفط الخام بطرابلس دون أن يشير إلى إصلاح الخلل من عدمه.
– ربط تحقيق زيادة إنتاج الخام بتوفر السيولة النقدية لتطوير الحقول مطالبا بمزيد من الأمن.
– المؤسسة تخطط لفتح مكتب في لندن الشهر الجاري بهدف تسهيل ممارسة نشاطها.
– المكتب سيركز على المشروعات الهندسية وسلاسل الإمداد والتدريب.
– المؤسسة أعادت تدشين خطط تحسين اتفاقات المشاركة في الإنتاج مع شركات النفط العالمية.