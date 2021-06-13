إصابة طفل برصاص عشوائي في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أصيب الطفل محمد علي مختار بعيار ناري عشوائي أمام محل إقامته في منطقة الوحيشي في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأحد، إن محمد (13 عاماً)، أصيب بطلق ناري في الكتف الايمن.

وأوضحت البرغثي أن الصبي حالته الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة في المستشفى.

وأشارت مسؤول مكتب الإعلام إلى أنه بالرغم من استمرار ظاهرة الرصاص العشوائي في المدينة، إلا أن الإحصائيات باتت قليلة بعكس السنوات الماضية.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف للمدنيين بين قتيل وجريح.