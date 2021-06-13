“أم” تحاول التخلص من “رضيعها” بعد ولادته بعلاقة غير شرعية تفاصيل غريبة تخص العثور على "رضيعة" في مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد عن تفاصيل غريبة تخص العثور على طفلة، حديثة الولادة أمام مزرعة أحد المواطنين في المدينة، إذ تبين أن وراء الواقعة أم الطفلة، والتي حاولت التخلص منها نتيجة ولادته بعد علاقة غير شرعية.

المديرية أوضحت أن تاريخ الواقعة يعود إلى 6 يونيو الجاري، حيث حضر إلى مركز شرطة العروبة مواطن أبلغ بوجود طفل حديث الولادة أمام باب مزرعته وبسؤاله عن بعض التفاصيل وكيفية وجودها أفاد بأن حفيدته هي من وجدته أمام الباب.

لكن باستدعاء الحفيد والاستدلال معها، تبين بأنها تخفي بعض المعلومات، وأنها في حالة غير طبيعية، قبل أن تعترف بأنها والدة الطفلة وأنها على علاقة غير شرعية مع شخص يدعى(م ع) منذ فترة طويلة.

وأضافت أن والد الطفلة “يواقعها بالرضى في منزل جدها المبلغ وأحيانا في منزل والدها، كما اعرتفت بأنها قامت بولادتها في الحمام بمنزل جدها»، حسب البيان.

وأشارت المتهمة إلى أنها سلمت الرضيعة إلى أمها، وكذبت عليها، حيث أخبرتها أنها عثرت عليها في كرتونة أمام باب مزرعة الجد، الذي تقدم ببلاغ عن الطفلة، وسلمها إلى مركز الشرطة، دون أن يعرف أنها ابنة حفيدته.

وبعد تكليف أعضاء التحريات بالمركز بتكثيف البحث لضبط المدعو (م ع) والد الطفلة، اعترف بأنه كان يواقع المتهمة بالرضى منذ فترة طويلة وأنه هو أب الطفلة التي تم العثور عليها، قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث .