وفد أممي يزور بلدية طبرق للوقوف على احتياجات بعض القطاعات

أخبار ليبيا 24-خاص

زار اليوم السبت بلدية طبرق وفد أممي مكون من عدد من المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية بالاطلاع على التحديات التي تواجه البلدية، وكذلك بناء جسور التواصل ليتم تطوير هذه التحديات لتقديم الخدمة للمواطنين.

وكان في مقدمة المستقبلين عميد بلدية طبرق ومدير مكتب المشروعات ومدير العلاقات الدولية بالبلدية.

وحضر الاجتماع مسؤولي قطاع التعليم والصحة والهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية وجهاز مكافحة الهجرة والحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وناقش الوفد مع مسؤولي القطاعات المشاكل والعراقيل التي تعترضهم، كما ناقش وضع النازحين والمهاجرين لتقديم المساعدة لهم.

وطالب عميد بلدية طبرق من الوفد الأممي على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة والملموسة للنازحين والمهاجرين ودعمهم.