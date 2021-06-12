معيتيق يُغرد عن زيارته لإيطاليا

أخبار ليبيا24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أحمد معيتيق، السبت، إنه أجرى عدة لقاءات مع رؤساء أحزاب وأعضاء بالحكومة الإيطالية.

وكتب معيتيق، مغردًا على تويتر: “كانت لي في إيطاليا لقاءات مع رؤساء أحزاب وأعضاء من الحكومة”.

وأضاف: “أكدت خلالها على رفض الليبيين مصادرة حقهم في الأمن والسلم والاستقرار وحرصهم على أن تكون أهم مخرجات مؤتمر برلين الثاني إعادة القرار للشعب الليبي عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته، فليبيا لا بد أن تعود إلى الليبيين”.

وقبل يومين تساءل معيتيق، حول رفض البعض الذهاب إلى الانتخابات والاحتكام إلى الشعب.

وتساءل، في تغريدة على تويتر، “لماذا لا يريد البعض الذهاب إلى الانتخابات ولماذا يخافون من الاحتكام إلى شعبنا؟ ولماذا يستعملون الدستور لحجز مكان في المستقبل؟”.

وأضاف، إن ليبيا كبيرة تسع الجميع، وهي أوسع من الصدور الضيقة التي لا تقبل بالمخالفين، ومن الدساتير التي تصاغ على المقاس”.