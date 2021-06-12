ليبيا وتونس تعلنان انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت ليبيا وتونس، اليوم السبت، انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير.

الجمارك التونسية، في إيجاز صحفي لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت إن إعلان انطلاق المنفذ جاء خلال اجتماع مدراء عامي الجمارك التونسية الليبية بجزيرة جربة.

ويأتي إطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في إطار التعاون التونسي الليبي في المجال الديواني، وقد تم خلال هذا اللقاء الإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية.

ومن المنتظر تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة القادمة، كما تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بمزيد تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.