كوبيش يناقش مع خارجية المغرب الاستعداد لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة ناصر بوريطة، الاستعدادات لمؤتمر برلين الثاني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وتطرق الجانبان خلال اتصال هاتفي، لمناقشة جزء من سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي منذ عدة أيام مع جهات وطنية ودولية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، إضافة إلى الجهود التكميلية للمضي قدما على طريق تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار الليبي، خاصة فيما يتعلق بوجوب إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وسحب القوات الأجنبية.

وأشادت الأمم المتحدة مؤخرا بـ “الدور البناء” للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع في ليبيا.