في لقاء مثير .. الهلال يتفوق على خليج سرت بثنائية الهلال يصعد للترتيب الثالث مؤقتًا برصيد 29 نقطة

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حقق فريق الهلال فوزًا مستحقا على مضيفه خليج سرت بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرضية ملعب سرت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الليبي لكرة القدم.

افتتح الهلال التسجيل عن طريق لاعبه، طارق السعيطي، في الدقيقة 13 في حين أضاف اللاعب، أنس المصراتي، الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة حيث طرد حكم المباراة مدرب خليج سرت بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم كما شهد اللقاء خروج لاعبا الهلال “مصطفى حمزة” و”عادل الزوي” بالبطاقة الحمراء .

وبهذا الفوز صعد الهلال للترتيب الثالث مؤقتًا برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز السادس للمجموعة الأولى.