طوكيو تدعم الصحة الإنجابية في ليبيا

اليابان تؤكد دعم قضايا العنف ضد النوع الاجتماعي بليبيا

12 يونيو، 2021 5:15 م
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أخبار ليبيا 24 -خبر

التقى القائم بأعمال السفير الياباني لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، اليوم السبت، عددا من موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا ومجموعة من المستفيدين من برنامج الفضاء الآمن للنساء والفتيات التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في طرابلس.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا موظفين من صندوق الأمم المتحدة للسكان بليبيا ومجموعة من المستفيدين من برنامج الفضاء الآمن للنساء والفتيات التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن القائم بأعمال السفير الياباني لدى ليبيا، ماساكي أماديرا تأكيده دعم حكومة بلاده لجهود الاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في ليبيا.

12 يونيو، 2021 5:15 م
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