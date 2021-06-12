ضبط المتهمين في واقعة سرقة خطوط الضغط العالي بمنطقة العرقوب

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تمكن أعضاء من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي من ضبط تشكيل عصابي قام بالاعتداء على خطوط الضغط العالي خلال شهر رمضان الماضي وسرق الأسلاك الكهربائية بالقرب من منطقة العرقوب، الأمر الذى أدى إلى إظلام تام بمنطقتي العرقوب ومرسى البريقة بالكامل.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، أنه بعد ورود بلاغ من الشركة العامة للكهرباء تم على الفور تشكيل فريق عمل من قبل قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق من ضبط المتهمين في الواقعة واسترجاع المسروقات وضبط الأدوات التي استعملت في ارتكاب السرقة.

وكشف التشكيل العصابي عن عدة وقائع وسرقات أخرى طالت منازل مواطنين حيث بلغ عددها 15 قضية سرقة، وأكدت الوزارة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.