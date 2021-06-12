تسييري طبرق يبحث مع شركة “سيدم” الفرنسية صيانة محطة تحلية طبرق عميد طبرق يتعهد بتوفير كل الإمكانيات لحل المشاكل التي تخص محطة تحلية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه اجتماع مع مدير شركة سيدم الفرنسية اوليفر نيروبي وبحضور عضو مجلس النواب عضو لجنة الطاقة مفتاح الشاعري، ومدير محطة تحلية طبرق، وعدد من مهندسي المحطة ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وقال مدير محطة تحلية مياه طبرق “محمد رزق” إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت مناقشة دراسة مشروع العمرة الجسيمة لمحطة تحلية طبرق، وإعادة جدولة الطلبيات وأولويات قطع الغيار حسب الوضع الحالي للمحطة.

وناقش الاجتماع – بحسب رزق – طول المدة من تاريخ التعاقد السابق بتاريخ 2013، وأيضا تقييم وتحديد القيمة المالية المطلوبة لتنفيذ العمرة.

ولفت مدير المحطة إلى أن وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة هو من قدم الدعوة لشركة “سيدم” .

وكشف مدير المحطة أن عميد بلدية طبرق تعهد بتوفير كل الإمكانيات من أجل حل كل المشاكل التي تخص المحطة المصدر الوحيد للمياه بالمدينة والتي تعاني من نقص الشديد في المياه .