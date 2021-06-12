بلومبيرغ : ليبيا تتجاوز المستويات السابقة في زيادة إنتاجها النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في مؤتمر عبر الإنترنت، إن ليبيا بدأت في خفض الإنتاج في الحقول التي تديرها شركة الواحة خلال اليومين الماضيين بسبب التسريبات.

صنع الله أضاف أن الإنتاج في الشرارة أكبر حقل نفطي في البلاد ، انخفض أيضًا بنحو 50 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين دون أن يوضح متى يمكن استعادته، حيث بلغ إجمالي الانقطاعات المجمعة لفترة وجيزة أكثر من 200000 برميل يوميًا، أو ما يقرب من 20 بالمائة من إنتاج ليبيا للنفط .

كما أدت المبيعات المتعثرة إلى حرمان الشعب من الدخل اللازم لإعادة بناء بنيتها التحتية، وإن الوصول إلى الاستثمار سيساعد في زيادة إنتاج البلاد بما يتجاوز المستويات السابقة.

وبحسب بلومبيرغ، أن نقص الأموال اللازمة للمشاريع والوضع الأمني ​​الهش في البلاد أضر بقدرتها على استكمال العمل المطلوب والتحديثات وهذا يعني أن البلاد تخسر الاستفادة الكاملة من أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 40٪ هذا العام، دفعت تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاء مثل روسيا الخام إلى نحو 70 دولارا للبرميل مع خروج الاقتصادات من عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وتعافي الطلب على الطاقة .

وضخت ليبيا 1.14 مليون برميل يوميًا في مايو وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ، وقال صنع الله إن الدولة تريد زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل يوميًا خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنها تواجه عقبات هائلة أمام هذا الهدف ويقدر المحللون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن البلاد يمكن أن تضخ 1.3 مليون برميل يوميًا بحسب ما أورده الوكالة .