بسبب كورونا.. السعودية تقتصر الحج على المواطنين والمقيمين في المملكة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، أن الحج للعام الجاري سيقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بإجمالي 60 ألف حاج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، أن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.