المنفي يجري مشاورات مع وفد تركي رفيع حول مؤتمر برلين الثاني

12 يونيو، 2021 10:51 م
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ليبيا- رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد تركي رفيع المستوى

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشاورات مع وفد تركي رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بشأن مؤتمر برلين ودعم المسار السياسي، وضرورة توحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم أمن ووحدة ليبيا.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري.

وقال المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الوفد التركي نقل تحيات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكدًا دعم بلاده لاستقرار ووحدة ليبيا.

وأضافت، أن المنفي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أكد أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وقالت وهيبة، إنه جرت خلال اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي.

وذكرت أن الوفد التركي أكد على استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، والتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة.

 

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12 يونيو، 2021 10:51 م
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