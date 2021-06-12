الصور: أوامر القبض تبقى حبيسة الأدراج لأن الجهات التنفيذية غير قادرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد النائب العام الصديق الصور، أنه لن يسمح بعمليات الخطف أو التغييب القسري خارج نطاق السلطة القضائية والنيابية؛ لافتا إلى أن القضاء قادر، ويملك القدرة والرغبة والإمكانيات لأداء عمله.

وأشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أهمية زيارته إلى مدينة بنغازي ومدن الشرق الليبي؛ مؤكدا أن هناك ضرورة للتواصل مع المحامين العامين والنيابات الابتدائية في كل مناطق ليبيا.

وقال “نريد أن نسمع منهم، نريد أن نكون قريبين منهم، نستمع إلى عضو النيابة الجزئية، إلى مدير النيابة، ورئيس النيابة، حتي نستطيع أن نتحصل على قراءة لكل مشاكل القضاء”.

وعن التقارير الدولية التي تفيد بالاختفاء القسري في ليبيا بسبب آراء سياسية، قال “بالتأكيد نحن لا نسمح بالتغييب القسري، الجريمة تقع بدون ما يتم أخذ الإذن من الجهات القضائية، بمجرد وقوع الجريمة يتم إبلاغ النيابة وتتخذ الإجراءات، والنيابة تقوم بإصدار أوامرها لضبط الكثير من المتهمين بهذه الجرائم، لكن المسائل التي ناقشناها مع النيابات خلال زيارتنا، هي الصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ الأوامر”.

وأوضح أن النيابة تصدر أوامر بالقبض وتصبح حبيسة الأدراج، لأن الجهات الضبطية وأدوات التنفيذ غير قادرة أو عاجزة؛ مضيفا “لذلك نحن نريد أن نعرف أيضاً، ماهية المشاكل لدى الأجهزة التنفيذية والشرطية ومديريات الأمن”.

وتابع “لابد من أن نعمل ونحقق نسبة من الإنجاز، الوضع ليس مثالياً تماماً، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي، لا بد أن نعمل وننجز ونخلق ردعا، عندما نعمل ونشتغل على قضية أو قضيتين أو ثلاثة من قضايا الرأي العام، وتتخذ فيها إجراءات وتنتهي للوصول إلى المحاكمة وإدانة المتهمين الخطيرين الذين قاموا بأعمال حجز الحرية أو الخطف أو الإخفاء القسري؛ هذا من شأنه أن يخلق الردع”.

وأكد أن القضاء الليبي قادر ولديه الرغبة والإمكانيات؛ مبينا تمسكه الدائم باختصاص القضاء الليبي، وعدم التعويل على القضاء الدولي.

وأوضح، أن القدرة تكمن في إمكانية التحرك وإمكانية سماع شهود إثبات الواقعة، وإصدار أوامر بالقبض؛ لافتا إلى أن إشكالية القضاء الليبي في الأدوات القادرة على تنفيذ أوامر القضاء.

وقال إن هناك العشرات من الأوامر الصادرة عن مكتب النائب العام بالقبض والوضع في منظومة الترقب، وأوامر قبض دولية؛ لكنها لم تنفذ.