أمن طرابلس تضبط متهما في قضية قتل فر من العدالة 5 سنوات

أخبار ليبيا 24

تمكن رجال التحري بمركز شرطة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس من ضبط متهم صادر ضده أمر قبض من النيابة العامة في قضية قتل مواطن منذ خمسة سنوات.

وأوضح بيان مديرية أمن طرابلس، أن المتهم “س.ص” مطلوب أيضا في واقعه سرقة بالإكراه خلال العام الماضي، وسيحال إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

وأشارت المديرية إلى أن مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد أصدر في وقت سابق توجيهات بتشكيل لجنة للبحث عن المطلوبين على ذمة قضايا خطيرة داخل الحدود الإدارية لمنطقة غوط الشعال.

وكلف رئيس المركز العميد سالم أبوراوي، بإعداد خطة أمنية مصغرة لتنفيذ هذه المهمة.