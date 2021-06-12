أمغيب: الأتراك يتجاهلون المجلس الرئاسي والحكومة أمغيب: أكبر دليل على أن طرابلس تحت سيطرة تركيا زيارة "آكار" دون علم السلطات هناك

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قال عضو مجلس النواب، سعد أمغيب، أن الأتراك لا يعترفون بوجود المجلس الرئاسي ولا حتى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مؤكدا أنهم يعتبرونها خاضعة لسيطرتهم .

وأوضح أمغيب في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ “فيسبوك” أن المسؤولين عن مراسم استقبال وزير الدفاع التركي خلوص آكار، بمطار معيتيقة لم يكونوا على علم بالزيارة ولم يعلمهم أحد من الرئاسي أو الحكومة .

وأشار أمغيب إلى أن الأتراك لم يخبروهم حتى عن طريق موظف صغير في السفارة التركية ولا حتى عن طريق رسالة هاتف .

وطالب أمغيب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بالرد بقوة على تجاهل وجودهم من قبل الأتراك .