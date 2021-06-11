هذا ما قاله وزير بريطانيا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب عودته من ليبيا

11 يونيو، 2021 1:30 ص
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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي

أخبار ليبيا24

قال، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، الجمعة، بعد إنهاء زيارته إلى ليبيا، إنه أجرى لقاءً إيجابيًا مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وأضاف كليفرلي، في تغريدة على تويتر، أنه أكد للمنقوش دعم المملكة المتحدة لعملية السلام في ليبيا وكذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في الانتخابات في ديسمبر.

كما أعرب عن ارتياحه لمقابلة مجموعة واسعة من السياسيين والنشطاء الليبيين، مشيرًا إلى أنهم يعملون من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للشعب الليبي.

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11 يونيو، 2021 1:30 ص
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