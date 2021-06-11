مالطا تشدد على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية ليبي – ليبي مساعدة ليبيا في حراسة حدودها مع الدول الإفريقية التي ينطلق منها المهاجرون

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أكد وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو” على أهمية أن يجد الليبيون حلا لمشاكلهم بدعم من الدول الأجنبية، وقال إن مالطا تشدد على أن تكون ليبيا موحدة.

جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية المالطي بالمبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” في العاصمة فاليتا، حيث رحب بزيارة وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو” ونظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” والمفوض الأوروبي “أوليفر فارهيلي” إلى ليبيا.

بارتولو قال إن ذلك يصب في مصلحة البلاد لمواجهة التحديات ومساعدة الشعب الليبي اقتصاديًا واجتماعيًا.

وناقش الطرفان الهجرة غير النظامية وضرورة معالجتها من خلال الجمع بين الدول الأفريقية والأوروبية، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للعمل معا من أجل مصلحة الجميع .

وأكدا أن هناك حاجة لخلق فرص عمل في دول المصدر ومساعدة ليبيا في حراسة حدودها مع عدد من الدول الإفريقية الأخرى التي ينطلق منها المهاجرون.