ضبط كمية كبيرة من الخمور في سرت

11 يونيو، 2021 11:50 ص
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ليبيا- ضبط مصنع خمور في سرت

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط كميات كبيرة من الخمور داخل مدينة سرت، وذلك بعد مداهمة مصنع لتصنيعها.

وأفادت إدارة جهاز البحث الجنائي أن عناصر البحث في سرت تمكنوا من ضبط كميات من الخمور هي الأكثر في المدينة.

وأوضحت أن عملية ضبط هذه الكمية جاءت بعد تحديد عناصر التحريات لوكر تصنيع الخمور ومداهمته بكامل أعضاء الجهاز، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة التي استلمت كامل ملف القضية.‏

ونشرت إدارة البحث الجنائي صورًا تظهر حجم كمية الخمور التي تم ضبطها خلال المداهمة.

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11 يونيو، 2021 11:50 ص
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