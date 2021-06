زهراء لنقي تعلق على ما نشرته صحيفة التايمز بشأن سيف الإسلام

أخبار ليبيا24

علّقت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على ما تناولته صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الجمعة، بشأن تخطيط سيف الإسلام القذافي للعودة إلى الحياة العامة ونيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت لنقي، مُعلقة على تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر كتبها مراسل صحيفة التايمز، سامر الأطرش، إن من “المثير للاهتمام أن يصدر هذا الإعلان الحصري أولاً من صحيفة بريطانية!!”.

Interesting that this exclusive announcement comes out first in a British newspaper! https://t.co/Jzz8Up7231

— Zahra' Langhi (@zlanghi) June 11, 2021