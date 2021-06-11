زهراء لنقي تعلق على ما نشرته صحيفة التايمز بشأن سيف الإسلام

11 يونيو، 2021 12:46 م
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ليبيا- زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار

أخبار ليبيا24

علّقت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على ما تناولته صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الجمعة، بشأن تخطيط سيف الإسلام القذافي للعودة إلى الحياة العامة ونيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت لنقي، مُعلقة على تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر كتبها مراسل صحيفة التايمز، سامر الأطرش، إن من “المثير للاهتمام أن يصدر هذا الإعلان الحصري أولاً من صحيفة بريطانية!!”.

وكتب الأطرش، مغردًا على تويتر، “بعد سنوات من الاختباء، سيف الإسلام القذافي يستعد بعد سنوات من الاختباء للظهور قريبًا بينما يفكر في الترشح للانتخابات في ديسمبر، بعد أن قام بالتواصل مع الدبلوماسيين والصحفيين”.

وأضاف، “لقد تحدثت إلى سيف الإسلام عبر الهاتف، للتحقق من علاقته بفريقه السياسي، وسيدلي بتصريح علني من خلال مقابلة مع صحيفة غربية”.

وتابع الأطرش، “أن مساعدوه قالوا إنه من السابق لأوانه أن يعلن ترشحه لأن قانون الانتخابات لم تتم المصادقة عليه بعد، لكن هدفه أن يكون رئيسًا”.

11 يونيو، 2021 12:46 م
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