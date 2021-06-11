رئيس نادي الأهلي يخاطب جماهير ناديه بشأن حضور المباريات

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وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاهلي بنغازي خالد السعيطي خطابا دعا من خلاله جماهير ناديه للالتزام والتقيد بعدم الحضور في جميع المباريات.

وقال السعيطي في منشور على حسابه الشخصي “فيسبوك” إن طلبه جاء للمحافظة على مسيرة الفريق في المسابقة وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين حسب وصفه، واحترامًا للوائح والقوانين والفرق المنافسة الكبير قبل الصغير.

واكد رئيس نادي الأهلي أنه ضد أي تصرفات تخرج عن الروح الرياضية والتنافس الشريف متمنيا أن يكون هذا الخطاب هو خطاب كل الأندية.

وشهدت ملاعب الكرة الليبية عديد الأحداث خلال الدوري الليبي للموسم الحالي تم خلالها الاعتداء على حكام الكرة واللاعين وحافلات الرياضيين في مشاهد غير رياضية.