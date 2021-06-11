بتوجيهات من أردوغان.. وفد تركي رفيع يزور ليبيا

من المقرر أن تستغرق الزيارة يومًا واحدًا

11 يونيو، 2021 10:27 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

يعتزم وفد تركي رفيع المستوى وبتوجيهات من الرئيس رجب أردوغان، إجراء زيارة إلى ليبيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المزمعة الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما لم يذكر البيان تاريخ الزيارة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين.

كما من المنتظر أن يلتقي الوفد التركي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

11 يونيو، 2021 10:27 م
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