المنقوش تدعو المغرب إلى إعادة فتح سفارته بطرابلس

أخبارليبيا24

دعت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الجمعة المغرب الى إعادة فتح سفارته بطرابلس.

وأكدت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة أن حكومة الوحدة الوطنية تثمن جهود المغرب في احتضان الحوار الليبي منذ اتفاق الصخيرات، وإلى اليوم، واستمرار جهوده في توحيد المؤسسات الليبية.

وشددت وزيرة الخارجية الليبية على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب.

وأكدت المنقوش كذلك على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة والتي تخدم التوافق الوطني الليبي وتعزز الاستقرار في ليبيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية عن اتفاقها مع بوريطة على عقد لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، والتي ستعنى بشؤون تسهيل التأشيرات بين البلدين، وسن تسهيلات لإجراءات خاصة بالعمل، والدراسة، والإقامة بين البلدين.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وصلت اليوم الجمعة إلى المملكة المغربية في أول زيارة لها منذ تعيينها في حكومة الوحدة الوطنية.