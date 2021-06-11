الفئات المستهدفة من التطعيمات في ليبيا
الفئات المستهدفة من التطعيمات في ليبيا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
الفئة الأولى : العاملون في الخط الأمامي (الفرز – العزل – العنايات – المعامل والرصد، والاستجابة والمطعمات).
الفئة الثانية : (دور الرعاية والعجزة – ذوى الاحتياجات الخاصة – كبار السن من 60 فما فوق).
الفئة الثالثة: (جميع العاملين في القطاع الصحي).
الفئة الرابعة: (الأمراض المزمنة 18 – 60).
الفئة الخامسة: (أكبر من 50 سنة – أكبر من 40 – أكبر من 30 سنة – من 18 إلى 30 سنة).
الفئة الخامسة تتضمن أيضا : (المهاجرين غير القانونيين عن طريق IMO – الأجانب المقيمين وغير المقيمين).
المصدر : اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.