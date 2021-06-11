الفئات المستهدفة من التطعيمات في ليبيا

الفئات المستهدفة من التطعيمات في ليبيا

11 يونيو، 2021 9:50 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

الفئة الأولى : العاملون في الخط الأمامي (الفرز – العزل – العنايات – المعامل والرصد، والاستجابة والمطعمات).

الفئة الثانية : (دور الرعاية والعجزة – ذوى الاحتياجات الخاصة – كبار السن من 60 فما فوق).

الفئة الثالثة: (جميع العاملين في القطاع الصحي).

الفئة الرابعة: (الأمراض المزمنة 18 – 60).

الفئة الخامسة:  (أكبر من 50 سنة – أكبر من 40 – أكبر من 30 سنة – من 18 إلى 30 سنة).

الفئة الخامسة تتضمن أيضا : (المهاجرين غير القانونيين عن طريق IMO – الأجانب المقيمين وغير المقيمين).

المصدر : اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.

11 يونيو، 2021 9:50 م
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