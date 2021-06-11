الحويج يطالب بتسهيل إجراءات الليبيين للسفر إلى بريطانيا

أخبار ليبيا24

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي إلى دعم الجهود الدولية بفتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الاتحاد الأوروبي والمملكة وكافة الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

ولفت الحويج الخميس إلى أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالمملكة ودول الاتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار نحو أسواق أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، ودعم الدولة الليبية في معالجة ملف الهجرة.

كما طالب الحويج بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الليبيين للحصول على التأشيرة البريطانية.

من جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني رغبة بلاده في البدء بمرحلة جديدة من التعاون الثنائي مع ليبيا بمجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار.

كما أبدى استعداد بلاده في تقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصةً في مجالات الطاقات المتجددة والمناطق الحرة وتجارة العبور، مؤكدًا أن دولة ليبيا لديها فرص واعدة للاستثمار والتوجه نحو الاستقرار والازدهار الاقتصادي.