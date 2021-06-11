التعادل الإيجابي يحسم لقاء الشط والوحدة

11 يونيو، 2021 12:03 م
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أخبار ليبيا24

تعادل فريق الشط مع جاره الوحدة الخميس بنتيجة هدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما على ملعب طرابلس ضمن الجولة 13 من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة أحداثًا دراماتيكية حين تقدم الوحدة بثنائية على منافسه، غير أن الأخير نجح في إدراك التعادل في آخر 20 دقيقة من اللقاء.

وتقدم الوحدة بهدف التونسي أيمن الزين في الدقيقة 12 ليضاعف  بعدها المحترف التنزاني آدم عمر الغلة لأبناء ميزران.

وبعد تلقيه لهدفين في شباكه، نجح الشط في العودة للمباراة بعد أن  ذلك أشرف المقصي الفارق بهدف أول في  الدقيقة 68، ليأتي زميله في الفريق التونسي ماهر العبيدي ويعدل النتيجة  في الدقيقة 73 .

وبهذا التعادل بلغ الوحدة 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير وواصل الشط تذيله قاع المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط .

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11 يونيو، 2021 12:03 م
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