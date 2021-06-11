التايمز: سيف الإسلام يخطط للعودة للحياة العامة وينوي الترشح للانتخابات

11 يونيو، 2021 10:31 ص
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ليبيا- سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا24

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة إن سيف الإسلام  القذافي يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت إن القذافي كان على تواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة.

وأكدت الصحيفة على أن سيف الإسلام الذي لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تحدث هاتفيا لتأكيد هويته وإنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين الذين يتصرفون نيابة عنه.

 

 

 

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11 يونيو، 2021 10:31 ص
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