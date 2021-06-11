البحرية التونسية تُنقذ مهاجرين غير شرعيين انطلقوا من سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24

تمكنت وحدة بحرية تابعة لخفر السواحل التونسي، اليوم الجمعة، من إنقاذ 54 مهاجرا غير نظامي في سواحل بن قردان.

وبحسب تقارير صحفية تونسية قد تم اقتياد عدد منهم إلى ميناء الكتف ببن قردان في انتظار جلب البقية وإتمام الاجراءات القانونية.

من جهته أعلن الهلال الأحمر للإغاثة في تونس، أن إنقاذ المهاجرين كان قبالة السواحل الجنوبية لتونس بعد أن تعطل مركبهم الذي انطلق من السواحل الليبية.

وقال رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين جنوب تونس المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية، إن وحدات من البحرية التونسية بدأت عملية الإنقاذ اليوم ونقل الناجين إلى ميناء الكتف بمدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية.

وأفاد سليم بأنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك غرقى في صفوف المهاجرين الذين ينحدر معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.