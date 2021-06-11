إنفوغرافيك ا تعرف على ترتيب ليبيا في أسوء سرعة الأنترنت على الهاتف النقال في الدول العربية
أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك
تأتي ليبيا في الترتيب الرابع عربياً والترتيب 122 عالمياً بسرعة 17.6 Mbps في سوء سرعة الأنترنت على الهاتف النقال بين عشر دول عربية ترتيبها كالاتي:
- السودان بسرعة 12.2 Mbps الترتيب عالمياً 131
- الصومال بسرعة 13.7 Mbps الترتيب عالمياً 128
- الجزائر بسرعة 17.5 Mbps الترتيب عالمياً 123
- ليبيا بسرعة 17.6 Mbps الترتيب عالمياً 122
- سوريا بسرعة 22.4 Mbps الترتيب عالميا 99
- مصر بسرعة 23.0 Mbps الترتيب عالمياً 96
- الأردن بسرعة 24.0 Mbps الترتيب عالمياً 95
- تونس بسرعة 32.3 Mbps الترتيب عالمياً 75
- العراق بسرعة 35.5 Mbps الترتيب عالميا 70
- المغرب بسرعة 38.9 Mbps الترتيب عالمياً 63