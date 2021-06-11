إنفوغرافيك ا تعرف على ترتيب ليبيا في أسوء سرعة الأنترنت على الهاتف النقال في الدول العربية

11 يونيو، 2021 1:53 م
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أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك

تأتي ليبيا في الترتيب الرابع عربياً والترتيب 122 عالمياً بسرعة 17.6 Mbps في سوء سرعة الأنترنت على الهاتف النقال بين عشر دول عربية ترتيبها كالاتي:

  1. السودان بسرعة 12.2 Mbps الترتيب عالمياً 131
  2. الصومال بسرعة 13.7 Mbps الترتيب عالمياً 128
  3. الجزائر بسرعة 17.5 Mbps الترتيب عالمياً 123
  4. ليبيا بسرعة 17.6 Mbps الترتيب عالمياً 122
  5. سوريا بسرعة 22.4 Mbps الترتيب عالميا 99
  6. مصر بسرعة 23.0 Mbps الترتيب عالمياً 96
  7. الأردن بسرعة 24.0 Mbps الترتيب عالمياً 95
  8. تونس بسرعة 32.3 Mbps          الترتيب عالمياً 75
  9. العراق بسرعة 35.5 Mbps الترتيب عالميا 70
  10. المغرب بسرعة 38.9 Mbps الترتيب عالمياً 63
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11 يونيو، 2021 1:53 م
13

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