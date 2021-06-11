إنفوغرافيك ا العلامات المرضية التي تظهر على الأسماك التي يتم اصطيادها من حوض الميناء

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعد رئيس لجنة التفتيش على اللحوم في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدوكالي القنطري تقريرًا عن اصطياد الأسماك من حوض الميناء أكد فيه:

– مياه الحوض الراقدة ملوثة بوقود المراكب

– ترمى فيها النفايات العضوية

– تأثر البيئة المائية ما يؤثر على محتواها من الأكسجين

– حدوث إجهاد للأسماك في هذه البيئة

– انخفاض مناعة الأسماك وتغزوها الجراثيم والطفيليات

العلامات التي تظهر على الأسماك:

– ظهور بقع نزفية منتشرة على جسم السمكة

– ازرقاق وبقع نزفية في الخياشيم

– شحوب في لون جسم السمكة وغير لامعة

– تقرحات في جسم السمكة وعدم تماسك القشور

– وجود مادة لزجة تغطي جسم السمكة

– وجود طفيليات على جسم السمكة او الخياشيم

– وجود انتفاخ بالبطن وتكون ممتلئة بالماء