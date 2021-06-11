إنفوغرافيك ا العلامات المرضية التي تظهر على الأسماك التي يتم اصطيادها من حوض الميناء
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أعد رئيس لجنة التفتيش على اللحوم في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدوكالي القنطري تقريرًا عن اصطياد الأسماك من حوض الميناء أكد فيه:
– مياه الحوض الراقدة ملوثة بوقود المراكب
– ترمى فيها النفايات العضوية
– تأثر البيئة المائية ما يؤثر على محتواها من الأكسجين
– حدوث إجهاد للأسماك في هذه البيئة
– انخفاض مناعة الأسماك وتغزوها الجراثيم والطفيليات
العلامات التي تظهر على الأسماك:
– ظهور بقع نزفية منتشرة على جسم السمكة
– ازرقاق وبقع نزفية في الخياشيم
– شحوب في لون جسم السمكة وغير لامعة
– تقرحات في جسم السمكة وعدم تماسك القشور
– وجود مادة لزجة تغطي جسم السمكة
– وجود طفيليات على جسم السمكة او الخياشيم
– وجود انتفاخ بالبطن وتكون ممتلئة بالماء