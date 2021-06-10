وصول قافلة معدات طبية إلى بلدية إدري الشاطئ مرسلة من المؤسسة الوطنية للنفط

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وصلت إلى بلدية إدري الشاطئ بجنوب غرب ليبيا، اليوم الخميس، قافلة من المعدات الطبية لتجهيز المركز الصحي أبو قدقود بمختلف الاحتياجات، مرسلة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحمل القافلة، بحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أجهزة غسيل الكُلى ومحطة التحلية لبدء تشغيل مركز غسيل الكُلى، وكذلك الأثاث الطبي ومستلزمات التشغيلو مواد الأعمال المدنية.

وأفادت المؤسسة، أنه سيشرع فورا في أعمال الصيانة الأساسية للمركز الصحي وتجهيزه لتركيب وتشغيل ما تم توفيره من معدات وتجهيزات، وكذلك توفير النواقص من المعدات المطلوبة لمستشفى إدري القروي.

وقال المؤسسة، إن فريق إدارة التنمية المستدامة يعمل على دراسة مشكلة نقص مياه الشرب ببلدية إدري الشاطئ سعيا إلى حلحلتها في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن بلدية إدري من المناطق النفطية لمجاورتها لعدد من الحقول النفطية الكبرى ومنطقة عبور لأنابيب النفط وتعاني من عدة مشاكل تخص البنية التحتية.

ونقلت المؤسسة، عن رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، قوله: “إن إرسال القافلة يأتي ضمن السياسة المعلنة للمؤسسة الوطنية للنفط بحسن الجوار في كافة مناطق عملياتنا وتنفيذا لما تعهدنا به في زيارتنا لمناطق الجنوب”.

وأضاف: “أن المؤسسة ستسعى إلى حلحلة كل المختنقات بهذه البلدية وغيرها من المناطق الأخرى على أمل تحسن الظروف المالية وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على الميزانيات الكافية من الدولة الليبية”.