نواب يطالبون اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز كدستور مؤقت

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طالب أعضاء في مجلس النواب اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين كدستور مؤقت الدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

وأضاف أعضاء مجلس النواب في بيان لهم أن هذه الخطوة أصبحت لزاما أدبيا ووطنيا تأتي لضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة وحداثة الأجواء التصالحية بالبلد واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام وقبل موعد الانتخابات.

وأوضحوا أنه يتم اعتماد مشروع الدستور على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقراره وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن أعضاء مجلس النواب الليبي دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر 2020 نصا وروحا.

وشددوا على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي لأساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر القادم.

وأكد أعضاء مجلس النواب على التسليم بحق الشعب الليبي الأصيل دستوريا وقانونيا وقضائيا في قول كلمته الفصل في مشروع الدستور المنجز وتقرير مصيره ومصير أبنائه وأجياله بصورة مباشرة.