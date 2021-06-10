في طرابلس.. مازن يبحث مع اقعيم الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال اجتماع عقده في طرابلس مع وكيل الشؤون الفنية بالوزارة فرج اقعيم.

وبحث الاجتماع عددا من الملفات أهمها الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي يبذلها ديوان الشؤون الفنية ومديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بالوزارة بحث اللفاء أيضا المواضيع التي تخص الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية.

هذا وأطلع خالد مازن على شروحات وافية من قبل وكيل الوزارة حول مُستجدات العمل الأمني بالمنطقة الشرقية والجهود التي بُذلت ولازالت تبذل من أجل النهوض والارتقاء بأداء مُنتسبي وزارة الداخلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.